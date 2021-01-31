30 yıl hapis ve 607 bin TL cezayla aranan hükümlü yakalandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis ve 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A., polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, hakkında Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 30 yıl hapis cezası ile 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A., yakalanarak gözaltına alındı. N.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-01-31 09:43:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.