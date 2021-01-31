30 yıl hapis ve 607 bin TL cezayla aranan hükümlü yakalandı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis ve 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, hakkında Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 30 yıl hapis cezası ile 607 bin 500 TL adli para cezası bulunan N.A., yakalanarak gözaltına alındı. N.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-01-31 09:43:46



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