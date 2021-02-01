Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 22 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 25 31 Ocak 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamca tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla, 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 7 şüpheli ilgili birime teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.