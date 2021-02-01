Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2531 Ocak'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 70 kişi, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 2 bin 100 paket kaçak sigara, 56 kaçak cep telefonu ve 19 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-02-01 11:08:14
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