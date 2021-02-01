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Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

DHA

Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 25-31 Ocak arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 10'u PKK, 12'si FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-02-01 11:18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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