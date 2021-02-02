Şırnak'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı



Sekvan KÜDEN/İDİL(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Sanat Sokağı'nda kadınlara, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

İdil Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek noktalarından olan Sanat Sokağı'nda kurulan stantta KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtarak, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan uygulamayı tanıttı. Kadınlara, cep telefonlarına indirilen uygulamanın, kimlik numarası üzerinden giriş yapılarak, sonradan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilecek aktivasyon kodu ile aktif hale getirilebileceğini anlattı. Uygulama ile şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konumu bilgisini açarak bir tuşla acil çağrı merkezine ulaşabileceklerini belirten ekipler, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekibin veya devriyenin sevk edileceğini dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / İdil Sekvan KÜDEN

2021-02-02 18:58:31



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