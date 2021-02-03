Aç kalan keklik sürüsü Habur Çayı'na indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aç kalan keklik sürüsü Habur Çayı'na indi

İHA

Aç kalan keklik sürüsü Habur Çayı'na indi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar en çok yaban hayvanlarını etkiledi. Dağlarda aç kalan keklik sürüsü yiyecek bir şeyler bulamayınca Habur Çayı'na inip yiyecek aradı.
Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı nedeni ile dağlar beyaza büründü. Yaban hayvanları kar yağışı nedeni ile yiyecek bulamayınca köylere inmeye başladı. Yüzlerce keklik, Hisarkapı köyündeki Habur Çayı kenarına inerek yiyecek arayışına girdi. Araçların sesinden korkan keklikler, uzun süre beslendikten sonra tekrar sürü halinde dağa doğru uçtu.
Hasan Uysal, Yaban Hayvanları Derneği bünyesinde haftada bir kere doğaya yem bıraktıklarını fakat bunun yetersiz kaldığını belirterek, "Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyesiyim. Her hafta artık yemek ve ekmekleri toplayıp belirli bölgelere bırakıyoruz. Beytüşşebap dağlarında binlerce yaban hayvanı var ve bunların hepsi aç. Çünkü yiyecek bir şeyler bulamıyorlar. Bizler de gönüllü ekibimizle özellikle ormanlık alanlara yem ve mama bırakıyoruz. Bu keklikler için de bir çalışma başlatacağız. Doğamız yaban hayvanlarıyla güzel" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
Şırnak'ta köy çocuklarına hediyeler verip, çiğ köfte ve baklava ikram ettiler
YEREL HABERLER Şırnak'ta köy çocuklarına hediyeler verip, çiğ köfte ...
Şırnak'ta karla mücadele ekipleri bir yandan yolları açıyor bir yandan da hastaları taşıyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta karla mücadele ekipleri bir yandan yolları ...
Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 70 gözaltı
Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı
Kepçe ağzında kurtarma operasyonu Sağlıkçılar ve gazeteciler 7 yaşındaki Yusuf için seferber oldu
YEREL HABERLER Kepçe ağzında kurtarma operasyonu Sağlıkçılar ve ...