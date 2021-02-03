Beytüşşebap´ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor



Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK Beytüşşebap'ta yoğun yağış sonrası çarşı merkezi ve mahallelerde biriken karların ilçe dışına taşınma işlemine devam ediliyor. Belediye Başkanı Habip Aşan, "4 kamyonla günde yaklaşık 20 sefer yapılarak 250 ton kar atıyoruz. Karayolları ekipleri ve İlçe Özel İdare ekipleriyle koordineli çalışıyoruz" dedi.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çarşı merkezinde ve mahallelerde çatıların da temizlenmesiyle kar yığınları oluştu. Trafik akışını da engelleyen ve 2 metreyi geçen kar yığınlarını temizlemek için belediye ekipleri, çalışma başlattı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle kar yığınlarının büyük bölümü temizlendi.

Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları sürdürülürken, Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçe genelinde karla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Başkan Aşan, "Bu sene çok yoğun kar yağışı oldu. 4 kamyonla günde yaklaşık 20 sefer yapılarak 250 ton kar atıyoruz. Karayolları ekipleri ve İlçe Özel İdare ekipleriyle koordineli çalışıyoruz. Tuzlama çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL

2021-02-03 10:47:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.