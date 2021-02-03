Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden kan bağış kampanyasına destek

SağlıkSen Şırnak Şubesi yöneticileri, İdil ilçesinde kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek verdi.

SağlıkSen Şırnak Şube yönetimi, Türk Kızılayı'nın İdil ilçesinde başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek verdi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye’de Kızılay'ın kan stokları azaldı. Türk Kızılay’ı hastanelerdeki kan ihtiyacı karşılamak adına vatandaşları kan verme çağrısında bulundu. SağlıkSen Şırnak Şubesi yönetici ve üyeleri kan bağışında bulunmak üzere harekete geçti. SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, "Bugün insanı yaşatmak için Kızılay’la bir aradayız. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan insan, edilemeyen kan bağışları, verilemeyen kanlar stoklarına katkı yapıyoruz. Yarın ve devam eden günlerde de şubelerimiz ve üyelerimiz bu kampanyaya destek olacaklar, katkı sunacaklar. Kızılay’ın kan bankası stoku sıkıntısını ortadan kaldırmaya destek olacaklar. SağlıkSen öncesi ya da sonrası insan olan her konunun muhatabı ve tarafıdır. Kan hayattır, kan vermek ihtiyacı olana el vermek, can vermektir. Bu anlayışla erdemli sendikal duruş kulvarımıza yeni bir eylem daha ekliyor, Kızılay stoklarına kan veriyor, İdil halkına ve tüm üyelerimizi kan vermeye davet ediyoruz. Kollarımızı iş yapmak için, üye yapmak için, çözüm ve kazanım üretmek için sıvıyorduk, bugün de Kızılay stokuna destek vermek, ihtiyacı olanlara kan vermek, derman ve şifalarına katkı sunmak için sıvıyoruz. Kan konusunda da biz bize yetmeliyiz Türkiye’m diyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.