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Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, İdil Diyanet-Sen temsilcisi ile görüştü

İHA

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, İdil Diyanet-Sen temsilcisi ile görüştü

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil DiyanetSen İlçe Temsilcisi Abdurrahman Uygur ile görüştü.
Yalçın, İdil Devlet Hastanesi iş yeri temsilcisi Abdulvahap Aydoğan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile beraber İdil DiyanetSen İlçe Temsilcisi Abdurrahman Uygur ile görüştü. Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, din görevlilerinin toplumu ayakta tutan değerler olduğunu söyledi. Yalçın, "Peygamber varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimiz, güzel dinimizi yüce kitabımızdan bizlere aktaran hocalarımızdır. Önemli olan kurum çalışanlarına hizmet. Bu bazen sendika aracılığı ile olur, bazen kurumda çalışarak olur, nerede olursa olsun en güzel hizmeti sunacağına inanıyorum" dedi.
DiyanetSen İdil İlçe Temsilcisi Abdurrahman Uygur ise, "Kamu görevlilerimizden aldığımız gücü ülkemiz, milletimiz ve kamu görevlilerimiz için kullanıyoruz. Bir yandan kamu görevlilerimize kazanım üretirken, diğer yandan da ülkemizin ilerlemesi, milletimizin refahı için çalışıyoruz. Haksızlıkların karşısında, mazlumların yanında yer alıyoruz. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte DiyanetSen’imizin bayrağını daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

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