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Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi Şırnak’ta kardan kapanan yollar açılıyor

İHA

Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi Şırnak’ta kardan kapanan yollar açılıyor

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. Kapalı olan alternatif yollarda hummalı çalışma yapılıyor.
Şırnak’ın Uludere ilçesi ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Uzungeçit beldesindeki 2 bin 200 rakımlı Tanin geçidindeki alternatif yol kapanınca ekipler çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği dağda kar püskürtme aracıyla yollar açılıyor. 2 gündür aralıksız bir şekilde çalışan ekipler kapanan yolda hummalı bir çalışma yapıyor. Kar küreme aracı, loder ve greyderle açılan yol bu gün itibariyle yarılandı. Kar küreme aracı operatörü Kadri Acar iki gündür karla mücadele ettiklerini söyledi. Acar, "Uludere ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan alterantif yolu açmaya çalışıyoruz. Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Kar içinde geçti ömrümüz inşallah iki günde açacağız burayı. Bazen araçlarımız bozuluyor, bazen donuyor, her şeye rağmen çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın hizmetindeyiz her zaman’’ dedi.
Kepçe operatörü Beyar Üce ise 2 günde yolu tamamen açacaklarını söyledi. Üce, "İş makinesi operatörüyüm. Tanin dağları olarak bilinen yüksek rakımlı bir dağ yamacında karla mücadele ediyoruz. Bu yol Uzungeçit beldesi ile Uludere arasında olan bir bölge alteranatif bir yol. Çığ riskine karşı açamamıştık. Havalar düzelince şefimizin talimatıyla burayı açmaya başladık. Şimdiye kadar hiç durmadık. 2 gündür çalışıyoruz. Bazı yerlerde 2 bazı yerlerde 3 metreyi buluyor kar. Tepenin diğer tarafını görmediğimiz için bilmiyoruz. Tahminen 2 gün sonra bu yol açılacaktır. Çığ gelmişse biraz geç açılacak ama çığ gelmemişse çabuk açarız. Yorucu bir iş ama severek yapıyoruz" diye konuştu.

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