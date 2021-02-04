Cizre TSO Başkanlığından İşkur Şırnak İl ve Şube Müdürlerine plaket

Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından İşkur Şırnak İl ve Şube Müdürlerine Şırnak ve ilçelerinde istihdama sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç beraberindeki TSO heyeti ile birlikte Türkiye İş Kurumu Şırnak il müdürlüğünü giderek, il müdürü M. Sadık Bora ve şube müdürlerine plaket takdim etti. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 20192020 yıllarında ülke genelinde öngörülen hedeflerin tamamını gerçekleştirmelerinden ötürü Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, İl Müdürü M. Sadık Bora ve şube müdürlerine ülke genelinde yakaladıkları başarılarından ötürü tebrik ederek, Şırnak ve ilçelerinde istihdama sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür etti. Görüşmede İşkur İl Müdürü M. Sadık Bora, İşkur İl Müdür Yardımcısı Lokmak Ulus, İşkur Cizre Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ve Silopi İşkur Hizmet Merkezi Müdürü Haci Tüzün’e plaket takdiminde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü M. Sadık Bora, Başkan Sevinç ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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