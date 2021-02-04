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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki Şırnaklı anneler çocuklarını HDP'den istiyor

İHA

Evlat nöbetindeki Şırnaklı anneler çocuklarını HDP'den istiyor

Şırnak'ta yakınlarını terör saldırılarında kaybeden ailelerin HDP önünde düzenlediği eylem 22'nci haftasına girdi.
PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan Şırnaklı kadınlar ile şehit yakınları ve gaziler, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesinde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ve 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' ile 'Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.
HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını, oğlu gelinceye kadar eylemine devam edeceğini söyledi. Üstek, "Hayatta olduğum sürece HDP binasının önünden gitmeyeceğim. HDP oğlumu geri getirsin. Niye zenginlerin çocuğunu almıyorlar da fakir fukaranın çocuklarını kaçırıyorlar dağa" dedi.
Şırnak annelerine destek veren Hatice Atan ise, "22 haftadır, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan Şırnaklı annelerimizle eylemimiz devam ediyor. Buradan herkes bizi duysun ki tek bir evlat orada kalmayana dek haklı mücadelemiz devam edecektir. Dün Diyarbakır’da annelerimizle bir araya geldik. Şırnaklı annelere gönülden selamları var. Orada her anne ve babanın şu ifadesi vardı, Şırnak bizi yalnız bırakmadı. Biz de sonuna kadar o annelerimizin yanında olacağız. Basından takip ettik bir çocuğumuz daha ailesine kavuştu. Biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz. En büyük hayal ve temennimiz Emine teyzenin de çocuğuna kavuşacağı günü dört gözle bekliyoruz. Bu sokakları Türk bayraklarıyla inletmeye devam edeceğiz. Çok annemiz bize destekleri bize güç veriyor. Buradaki kadınlarımız çok cesurlar. Biri vatan uğruna eşini kaybetmiştir, birinin çocuğu kandırılıp dağa kaçırılmıştır, birinin evi yıkılmıştır. Öyle yapacağız ki, Allah’ın izniyle bu binalar yıkılacaktır. Sözde Kürtlerin temsilcisi olan HDP milletvekilleri, il başkanları gelsin bize açıklama yapsınlar. Biz bu işin sorumlusu değiliz desinler. Biz bu çocukları kandırmadık, dağa götürmedik desinler. O zaman bizde bu işten vazgeçeriz. Dün Diyarbakır’da 9 yaşındaki bir çocuğu dağa götürmüşlerdi. Soruyorum bu çocuğun aklı neyi bilir ki, dağa çıkacak kadar. Biz bu çocukların hesabını soracağız" diye konuştu.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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