Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 22'nci hafta; 'Neden oğlumu götürdüler'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 22'nci hafta; 'Neden oğlumu götürdüler'

DHA

Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 22'nci hafta; 'Neden oğlumu götürdüler'


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 22'nci haftada da sürdürdü. Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek, "Neden oğlumu götürdüler ? Neden fakirlerin çocuklarını kaçırıp, satıyorlar? Gücüm yettiği kadar ve ayaklarım beni taşıdığı sürece buraya gelmeye devam edeceğim" dedi.
Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile Şırnaklı kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK", "Tırnakçı HDP", "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
'AYAKLARIM BENİ TAŞIDIĞI SÜRECE GELMEYE DEVAM EDECEĞİM'
Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, "Ben oğlum için HDP'nin önüne geldim. Yaşadığım sürece de HDP'nin önüne gelmeye devam edeceğim. Neden bu HDP, oğlumu götürdü? Neredeyse geri getirsinler. Neden zenginlerin çocuklarını götürmüyorlar? Neden fakirlerin çocuklarını kaçırıp, satıyorlar? Gücüm yettiği kadar ve ayaklarım beni taşıdığı sürece buraya gelmeye devam edeceğim" diye konuştu. 
Şırnaklı kadınlardan Hatice Atan da, bu haklı mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini dile getirerek, şunları söyledi:
"Evlatlar gelinceye kadar bu haklı mücadelemiz devam edecektir. Dün Diyarbakır'da annelerimizle bir araya geldik. Şırnaklı annelere gönülden selamları var. Orada her anne ve babanın şu ifadesi vardı; Şırnak, bizi yalnız bırakmadı. Biz de sonuna kadar o annelerimizin yanında olacağız. Bir çocuğumuz daha ailesine kavuştu. Biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz. En büyük hayalimiz ve temennimiz Emine teyzenin de çocuğuna kavuşacağı gündür. O günü dört gözle bekliyoruz. Bu sokakları Türk bayraklarıyla inletmeye devam edeceğiz. Buradaki kadınlarımız çok cesurlar. Biri vatan uğruna eşini kaybetmiş, birinin çocuğu kandırılıp dağa kaçırılmış, birinin evi yıkılmıştır. Öyle yapacağız ki, Allah'ın izniyle bu HDP binalar yıkılacaktır. Sözde Kürtlerin temsilcisi olan HPD milletvekilleri, il başkanları gelsin bize açıklama yapsınlar. 'Biz bu işin sorumlusu değiliz' desinler. 'Biz bu çocukları kandırmadık, dağa götürmedik' desinler. O zaman biz de bu işten vazgeçeriz." DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-02-04 17:22:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3. Lig: Cizrespor: 0 - Çatalcaspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Cizrespor: 0 - Çatalcaspor: 1
Evlat nöbetindeki Şırnaklı anneler çocuklarını HDP'den istiyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki Şırnaklı anneler çocuklarını ...
Cizre TSO Başkanlığından İşkur Şırnak İl ve Şube Müdürlerine plaket
YEREL HABERLER Cizre TSO Başkanlığından İşkur Şırnak İl ve Şube ...
Uludere'de, sokak hayvanları için iş birliğiyle 50 barınak
YEREL HABERLER Uludere'de, sokak hayvanları için iş birliğiyle 50 ...
Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
YEREL HABERLER Şırnak'ta, 3 metrelik kar yığınlarıyla zorlu mücadele
Uludere’de sokak hayvanları için barınak yapıldı
YEREL HABERLER Uludere’de sokak hayvanları için barınak yapıldı
Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi Şırnak’ta kardan kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi Şırnak’ta kardan ...
Hilal Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı
YEREL HABERLER Hilal Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı
Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, İdil Diyanet-Sen temsilcisi ile görüştü
YEREL HABERLER Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, İdil ...
Cizre Müftüsü Baran, TSO Başkanı Sevinç ile görüştü
YEREL HABERLER Cizre Müftüsü Baran, TSO Başkanı Sevinç ile görüştü
Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden kan bağış kampanyasına destek
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden kan bağış kampanyasına ...
Beytüşşebap´ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor
YEREL HABERLER Beytüşşebap´ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe ...
Unutulmaya yüz tutan 'Jirki' kilimi dokuyup, tedavisi için yol parası biriktiriyor
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutan 'Jirki' kilimi dokuyup, tedavisi ...
Beytüşşebap’ta binlerce ton kar taşındı
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta binlerce ton kar taşındı
Şırnak'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Aç kalan keklik sürüsü Habur Çayı'na indi
YEREL HABERLER Aç kalan keklik sürüsü Habur Çayı'na indi
Şırnak'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
Şırnak'ta köy çocuklarına hediyeler verip, çiğ köfte ve baklava ikram ettiler
YEREL HABERLER Şırnak'ta köy çocuklarına hediyeler verip, çiğ köfte ...
Şırnak'ta karla mücadele ekipleri bir yandan yolları açıyor bir yandan da hastaları taşıyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta karla mücadele ekipleri bir yandan yolları ...