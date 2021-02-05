Dinlenme tesisi serçeler için yuva oldu

Şırnak’ta kar yağışı sonrası beyaza bürünen dağlarda yiyecek arayışına giren serçeler dinlenme tesisini mesken yaptı. Sıcak ortamı bulan serçeler dinlenme tesisinden dışarı çıkmıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyündeki bir dinlenme tesisi, soğuk havalar nedeniyle serçelerin meskeni haline geldi. Kışların çetin geçtiği köyde soğuk havaların etkisiyle dışarıda yiyecek bulamayan serçe sürüsü, dinlenme tesisinde barınmaya başladı. Serçe sürüsü, dinlenme tesisinde beslenmelerini dışarıdan gelen yolcuların attığı ekmek kırıntılarıyla sağlıyor.

Tesis çalışanı Mehmet Sak, müşterilerden daha çok kuşlara yemek verdiklerini söyledi. Sak, "Okullar kapandığı günden beri burada çalışıyorum, öğrenciyim. Kar yağışı sonrası serçeler buraya gelmeye başladı. Akşam gelip sabaha kadar burada kalıyorlar sürüler halinde. Korkmuyorlar, müşteriler de rahatsız olmuyor. Kar yağışı nedeni ile bölge beyaza bürünmüş durumda. Yiyecek bulamıyorlar, biz de onlara yemek veriyoruz" dedi.

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