Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Tanin geçidinde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan ve kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Tanin geçidinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Uludere’nin Uzungeçit ve Beytüşebap'a giden yol güzergahındaki 2 bin 230 rakımlı Tanin geçidinde yollarda kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden kapanan yolları açma çalışmalarına devam ediyor. İlçe Özel İdare, belediye ve karayolları ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yollar peyderpey açılarak vatandaşların ulaşımda aksama yaşamalarının önüne geçiliyor.

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