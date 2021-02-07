Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreye ulaştı Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele ekipleri eksi 30 derecede yol açma çalışmalarına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreye ulaştı Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele ekipleri eksi 30 derecede yol açma çalışmalarına devam ediyor

İHA

Şırnak'ta kar kalınlığı 5 metreye ulaştı Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele ekipleri eksi 30 derecede yol açma çalışmalarına devam ediyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. Ekipler, sıfırın altında 30 derecede kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam etti.
Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipiden dolayı kapanan yüksek rakımlı köy yolları güçlükle açılıyor. İlçe kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri gece gündüz demeden kapalı yolları açmaya çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda kanallar açarak ilerleyen dozerler, gece eksi 30 dereceyi bulan soğuklarda bile çalışıyor.
Dozer operatörü Mevlüt Cin, 4 gündür yol açmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Cin, "Kar yoğun bir şekilde yağdığı için çok zorlanıyoruz. Yüksek bölgelerde çok kar var. Dozerler bile zorlanıyor. Araçlarımız donmasın diye sürekli çalışıyoruz. Gece biraz dinlendiriyoruz sonra tekrar çalışıyoruz. Tipiden dolayı bazı bölgelerde 5 metre kar yağmış" dedi.
Kepçe Operatörü Mikail Gök ise "Kaymakamımız Hasan Meşeli'nin talimatlarıyla sürekli kapalı olan yollarımızı açık tutmaya çalışıyoruz. Kar çok yağmış, eksi 30 derecede bile bu dağlarda çalışıyoruz. Bu işi seviyoruz. Bu yüzden makinelere gözümüz gibi bakıyoruz. Kar çok yağdığı için günlerdir bu iki köyün yolunu açmakta güçlük çektik ama çok şükür bu gün son buldu. 29 köy yolumuz var bunların hepsi açıldı sadece Yeşilöz köyü kaldı, onu da en kısa zamanda açacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele
Gençleri terörden uzaklaştırmak için yapılan yatırımlar olumlu sonuç verdi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Hilal beldesinde 2009'dan beri terör örgütüne katılım gerçekleşmedi
YEREL HABERLER Gençleri terörden uzaklaştırmak için yapılan ...
Şırnak'ta yaralı bulunan koruma altındaki oklu kirpi tedaviye alındı
YEREL HABERLER Şırnak'ta yaralı bulunan koruma altındaki oklu kirpi ...
Şırnak'ta, nesli tükenmekte olan oklu kirpi yaralı halde bulundu
YEREL HABERLER Şırnak'ta, nesli tükenmekte olan oklu kirpi yaralı ...
Tamircilikle geçen bir ömür: 37 yıldır tek işi makine tamir etmek
YEREL HABERLER Tamircilikle geçen bir ömür: 37 yıldır tek işi makine ...
Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü İnan, keçiyi sezaryenle doğurttu
YEREL HABERLER Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü İnan, keçiyi ...
Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı
Cizre polisinden vatandaşlara korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Cizre polisinden vatandaşlara korona virüs uyarısı
Cizre TSO Başkanı Sevinç’ten Cizrspor'a destek
YEREL HABERLER Cizre TSO Başkanı Sevinç’ten Cizrspor'a destek
Cizre polisi sahte para ve dolandırıcılığa karşı broşür dağıttı
YEREL HABERLER Cizre polisi sahte para ve dolandırıcılığa karşı ...
Karda yiyecek bulamayan serçeler, dinleme tesisini mesken tuttu
YEREL HABERLER Karda yiyecek bulamayan serçeler, dinleme tesisini ...
Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ...
Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ama alışacağım
YEREL HABERLER Şırnak'a gelin gelen Rus Olya: Kültürlerimiz farklı ...
Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Tanin geçidinde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Tanin geçidinde ...
Dinlenme tesisi serçeler için yuva oldu
YEREL HABERLER Dinlenme tesisi serçeler için yuva oldu