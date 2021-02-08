Baba ve oğlu dozer üstünde karla kapanan yolları açıyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 60 yaşındaki dozer operatörü Mevlüt Cin, oğluna dozer kullanmayı öğretti Oğlu İrfan'la dozere çıkan Mevlüt Cin, yıllardır karla kapanan yolları birlikte açıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 60 yaşındaki dozer operatörü Mevlüt Cin, oğluna dozer kullanmayı öğretti. Oğlu İrfan'la (36) dozere çıkan Mevlüt Cin, yıllardır karla kapanan yolları birlikte açıyor.

Beytüşşebap ilçesinde 30 yıldır dozer operatörü olan Mevlüt Cin, oğlu İrfan Cin'e dozer kullanmayı öğretti. Oğlunun da dozer kullanmasıyla karlı dağların yolunu tutan baba ve oğlu, kapanan köy yollarını el ele vererek birlikte açıyor. Baba Mevlüt Cin, 30 yıldır bu işle uğraştığını söyledi. Baba Cin, "Oğlumu iki yıl boyunca çalıştırdım, mesleği öğrettim. İşe alındı, maşallah çok güzel çalışıyor. Herkese yardım ve hizmet etmek için çalışıyorum. Bu mesleğimi yaptığı için de çok mutluyum" dedi.

İrfan Cin ise babasıyla birlikte çalışmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi. İrfan Cin, "Onun yolunda ilerlemek güzel. Yaşı biraz ilerledi. Makinelerimizin donmaması için vardiyalı çalışıyoruz. Yaş itibariyle ben genç olduğum için ondan daha fazla çalışıyorum. Onunla beraber bu dozerlerde çalışmayı seviyorum" diye konuştu.

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