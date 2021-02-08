Şırnak’ta drone ile kaçak avlanma denetimi: 10 kişiye 225 bin lira ceza kesildi

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Uludere ilçesinde, drone ile kaçak avlanma denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kaçak avlandığı tespit edilen 10 kişiye 225 bin lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Müdürlüğü yaban hayatını korumak için çalışmalarını sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonları da devam ettiriyor. Kısıtlamasının olduğu hafta sonları kaçak avlanmak için kırsala çıkan kişiler, Şırnak DKMP tarafından teknolojinin de yardımıyla bir bir tespit ediliyor. Ekipler Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı eski Hilal beldesi, Akduman ve Şenoba kırsalında drone ile denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde 10 kişiye 225 bin lira idari para cezası kesildi.



Kaçak avcılar drone ile tespit edildi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Orhan Kalay, faaliyetlerinin arasında kaçak avcılıkla mücadelenin de bulunduğunu söyledi. Kalay, "Doğa Koruma ve Milli Garklar Genel Müdürlüğümüzün son faaliyetleri arasında da drone ile kaçak avcıların tespit edilmesi yer almaktadır. Biz de bu amaçla yakın zamanda tedarik ettiğimiz drone ile kaçak avcıları tespit amacıyla uygulama yapıyoruz. Özellikle bu bölgede yoğun bir av oluyor, biz de muhtelif zamanlarda drone ile kaçak avcıları kontrol ediyoruz. Bu uygulamamızın asıl amacı büyük memeli yaban hayvanlarına yönelik avların sonlandırılmasıdır. Yakın zaman içerisinde 10 kaçak avcıya 225 bin lira idari para cezası ve tazminat uyguladık. Bu cezalar caydırma amaçlıdır. Tüm vatandaşlarımıza, bu tür yaban hayvanlarımızın devamını sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla daha duyarlı davranmaları çağrısında bulunuyor. Avcılara da resmi kanallarla av sezonu içerisinde avlanmalarını öneriyoruz" dedi.

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