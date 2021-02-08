Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonu: 54 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 54 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Şubat´ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 54 kişi, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 1 tabanca ve bu silaha ait 1 şarjör ile 6 mermi, 314 gram esrar, 83 gram eroin, 21 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 295 paket kaçak sigara, 300 paket elektronik sigara tütünü, 52 kilo kaçak tütün, 55 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-02-08 11:49:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.