Şırnak’ta 11 yaşındaki hasta, laparoskopik pyeloplasti yöntemi ile sağlığına kavuştu

Şırnak Devlet Hastanesinde böbrek kanalı darlığı teşhisi konulan 11 yaşındaki Aynur Duru, üroloji uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran ve çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Rabia Ataş tarafından hastanede ilk defa yapılan laparoskopik pyeloplasti yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Şırnak'ta yaşayan ve yan ağrıları olan 11 yaşındaki Duru, birçok kez farklı kentlerde tedavi edildi. Böbrek kanalı darlığı teşhisi konulan Duru'ya açık yöntemle ameliyat önerildi. Duru'nun ailesi çocuklarını Şırnak Devlet Hastanesinde üroloji uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran ve çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Rabia Atay'a gösterdi. Op. Dr. Demirkıran ve Op. Dr. Ataş, 11 yaşındaki Duru'yu laparoskopik pyeloplasti yöntemi ile sağlığına kavuşturdu.

Operasyon ile ilgili bilgi veren üroloji uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran, 11 yaşındaki Aynur Duru'nun kendilerine yan ağrıları şikayeti ile başvurduğunu söyledi. Op. Dr. Demirkıran, "Yapılan tahlilleri sonucunda böbrek kanalının idrar yoluyla birleştiği alanda bir darlık tespit edildi. Bu darlık sebebiyle böbreğinden idrar yolunun engellendiği için sık sık tekrar eden yan ağrıları oluyordu. Diğer illerde değerlendirdiklerinde hastaya açık ameliyat önermişlerdi. Burada değerlendirdik ve kapalı ameliyat ile yapmaya karar verdik. Aile ile birlikte değerlendirdikten sonra ameliyatı yaptık. Bu ameliyat genellikle 3. basamak diye tabir ettiğimiz üniversite veya eğitim araştırma hastaneleri dediğimiz hastanelerde sıklıkla yapılmaktadır. Oralarda bile geniş bir ekip ile yapılan bir ameliyattır. Biz bu ameliyatı burada meslektaşım çocuk cerrahisi Op. Dr. Rabia Atay ile birlikte laparoskopik olarak gerçekleştirdik. 3 tane yarım santimlik küçük deliği var. Bu deliklerden bir tanesi göbeğin içinde olduğu için hiç gözükmeyecek. Taburcu olduğunda 2 tane parmak ucu kadar yara izi kalmış olacak. Bunlarda estetik olarak kapatıldığı için hiç izi kalmamış olacak. Daha önce yine Şırnak’ta bir çocuğa böbrek taşı ameliyatı, bir prostat kanseri ameliyatı ilk defa gerçekleştirmiştik. Yine bu çocuk hastada yaptığımız laparoskopik pyeloplasti ameliyatı da şehrimizde ilk defa yapmakta bizlere nasip oldu" dedi.

Çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Rabia Atay da "Üroloji uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran ile birlikte burada laparoskopik pyeloplasti ameliyatı yaptık. Şırnak'ta ilk defa yapılan bir ameliyat oldu. Ameliyatın avantajları çok fazla, yara yeri ağrıları, diğer komplikasyonların azalacağı gibi hastanın da şifa ile taburcu olma süresi daha çok kısalıyor. Hastamız ikinci gününde ayağa kalktı, beslenmeye başladı" diye konuştu.

Kentte ilk defa yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Aynur Duru ise "Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. Beni iyiki ameliyat ettiler, kendimi daha iyi hissediyorum. Ameliyat iyi geçti ikinci günümde yürümeye de başladım" şeklinde konuştu.

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