Türk Kızılay'ı sağlık çalışanları ile bir araya geldi

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Türk Kızılay'ı Şırnak'ın Silopi ilçe teşkilatı, Silopi Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Türk Kızılay'ı Silopi İlçe Başkanı Murat Tatar ve beraberindekiler, Silopi Devlet Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. Burada Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Tolog'u ziyaret eden Tatar ve beraberindekiler çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Görüşmelerin ardından Kızılay üyeleri, beraberinde getirdikleri gıdaları burada bulunan hasta ve yakınlarına dağıttı.

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