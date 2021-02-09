Sıcak ekmek kokusu altında kitap ve çay molası Şırnak'ta yaşayan fırıncı Barkın kardeşler, iş yerinde fırsat buldukları her boşlukta kitap okuyor Boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendiren Barkın kardeşler, öğrenci ve çevre esnafına örnek oluyor Fırının bir bölümünü kütüphaneye çeviren Barkın kardeşler, isteyenlerin buradan kitap alıp okumasına da imkan sağlıyor

Şırnak’ta uzun yıllar fırın işleten Barkın kardeşler, iş yerinde boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor. Buldukları her boşlukta kitap okuyan kardeşler, bu yönleri ile hem öğrencilere hem de çevre esnafına örnek oluyor. Fırının bir bölümünü kütüphaneye çeviren Barkın kardeşler, isteyenlerin buradan kitap alıp okumasına da imkan sağlıyor.

Şırnak Atatürk Mahallesinde fırın işleten Barkın kardeşler, gün boyu ekmek üretip, müşterilerden gelen sipariş üzerine lahmacun ve pide de hazırlıyor. İşlerinden arta kalan zamanlarda demledikleri çayı yudumlayan Barkın kardeşler bu süre zarfında kitap okuyarak zamanlarını değerlendiriyor. Barkın kardeşler, iş yerlerinin bir köşesinde kurdukları küçük kütüphaneden hem sipariş bekleyen vatandaşlar hem de çevre esnafı faydalanabiliyor.

İşletmecilerden Hasan Barkın, hamur açıp fırında ekmek pişirdiğini belirterek işlerini bitirir bitirmez ellerine çay alarak bir yandan çay yudumlarken diğer yandan da kitap okuduklarını belirtti. Barkın, "27 yıldır ben fırıncılık yapıyorum. Boş olan zamanlarımı kitap okuyarak geçiriyorum. Ekmek, lahmacun ve pide siparişleri olduğu zaman çalışıyoruz. Onun dışında bütün zamanımızı çayımızı demleyerek ve kitap okuyarak geçiriyoruz, boş zamanımızı dolu değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

İşletmecilerden Hüseyin Barkın ise 10 yıldır fırıncılık yaptığını söyledi. Hüseyin Barkın, "Ekmek, pide ve lahmacun siparişlerinin ardından toplu olarak kitap okumaya başlıyoruz. Telefon veya sosyal medya ile uğraşacağımıza daha çok kitapla zaman geçirmeye çalışıyoruz. Çalışırken çok boş zamanımız oluyordu, arkadaşlar tek tek kitap getiriyorlardı. Daha sonra fırında küçükte olsa kendimize bir kütüphane yaptık. Sipariş bekleyen vatandaşlar buradan faydalanıyor. Çevre esnafımız bazen gelip kitap alıp okuyorlar ve bitirdikten sonrada geri getiriyorlar" diye konuştu.

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