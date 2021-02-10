Baraj sularının ortasında kalan sürücüyü güvenlik korucuları kurtardı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde ilerleyen kamyon, baraj kapaklarının açılması ile bir anda su ortasında kaldı. Suyun ortasında mahsur kalan sürücüyü çevredeki güvenlik korucuları kurtardı.

Hakkari üzerinden Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine doğru ilerleyen kamyon Ortabağ baraj kapaklarının açılması ile bir anda sular altında kaldı. Yeni yoldan habersiz eski yolda ilerlerken ölümle burun buruna kalan sürücünün yardımına güvenlik korucuları yetişti. Aracın su altında kaldığını gören güvenlik korucuları, göğüslerine kadar yükselen suya girerek sürücüyü araçtan çıkarmayı başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.