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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre TSO 5 yıldızlı hizmet kalitesi ile akredite oda oldu

İHA

Cizre TSO 5 yıldızlı hizmet kalitesi ile akredite oda oldu

– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında 14. dönem akreditasyon sürecinde yer alan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, yapılan belgelendirme denetimini geçerek akreditasyon statüsü almaya hak kazanıp akredite oda belgesini aldı.
TOBB tarafından uygulanan OdaBorsa Akreditasyon Sistemi kapsamında 14. dönem akreditasyon sürecine dahil edilen Cizre TSO Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi Denetçisi Ali Haluk Güneş tarafından yapılan denetlemede başarılı olarak akredite oda statüsünü almaya hak kazanandı. Yapılan denetleme sonucunda Avrupa standardında hizmet veren bir oda olduklarının tescil edildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, 5 yıldızlı oda hizmeti sunumunun yapılmasında gerekli altyapıyı sağlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na oda adına teşekkür ettiklerini söyledi. Başkan Sevinç, “Elde ettiğimiz bu başarı Cizre Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet kalitesinin tüm dünyadaki gelişmiş oda ve borsaların verdiği hizmet kalitesi ile aynı olduğunun açık göstergesidir. İnşallah her geçen gün üyelerimize vermiş olduğumuz hizmet kalitesini akreditasyon sistemiyle geliştirerek her gün biraz daha üst seviyelere taşıyacağız. Akreditasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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