Pençe Kartal-2 Şehitleri memleketlerine uğurlandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal2 harekatında şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali İhsan Ersoy, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak kuzeyinde Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan Pençe Kartal2 harekatında Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Pençe Kartal2 Harekatı'nda şehit düşen askerler törenle memleketlerine uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe kartal2 Harekatında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Coşkun ve Turhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Coşkun ve Turhan'ın naaşları helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşınarak, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Buradan şehitlerin naaşları uçakla Ankara'ya gönderildi.

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