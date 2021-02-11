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Beytüşşebap'ta köy okulunda eğitime başlama heyecanı; öğretmenler temizlik yaptı 

DHA

Beytüşşebap'ta köy okulunda eğitime başlama heyecanı; öğretmenler temizlik yaptı 


Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde bulunan Mehmet Dereli İlkokulu ve İsmail Dereli Ortakolu, bölgedeki kara aldırmadan gelen öğretmenler tarafından temizlenip, 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitime hazır hale getirildi. Okul müdürü Gazi Büyüktaş, derse ilk defa girecek gibi heyecanlı olduklarını belirterek, "Bakanlığımızın aldığı kararlar gereği okulumuzu eğitime hazır hale getirdik. Temizlik, maske ve mesafe kuralına göre öğrencilerin okula nasıl alınacağı, oturma düzenlerinin nasıl olacağı konularında çalışmalarımızı tamamladık" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen aranın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla köy okullarında 15 Şubat'ta dersbaşı yapılacak. Bu kapsamda köy okullarının yüz yüze eğitime hazır olması için çalışmalar hızlandırıldı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde aynı binada eğitim verilen Mehmet Dereli İlkokulu ve İsmail Dereli Ortaokulu'nda da hazırlıklar tamamlandı. Öğretmen ve hizmetliler, okulu koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlayarak eğitime hazır hale getirdi. Sınıflar, tek kişi oturacak şekilde düzenlenirken, okul ve sınıf girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi, ateş ölçerler konuldu. 
'İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'
Okulun müdürü ve sosyal bilgiler öğretmeni Gazi Büyüktaş, öğrencilerin koronavirüs tedbirlerine göre okula giriş ve çıkışları konularında çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Bakanlığımızın başlattığı program dahilinde, 'Okulum Temiz' belgesini de aldık. Uzaktan eğitim sürecinde de tabi ki hiç durmadık çalıştık. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre çok daha zor ve zahmetli bir iş olmasına rağmen bu süreçte öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Eğitim uzaktan da olsa yüz yüze de olsa Beytüşşebap zor bir coğrafya ve köy okullarının da ayrıca zorlukları var. Fakat biz bugüne kadar bu zorlukları kendimize engel olarak görmedik. Yeri geldi okulumuzu boyadık, yeri geldi temizlik yaptık, karla mücadele ettik ama bunlar bize işimizi yapmada bir adım geri attırmadı. Çünkü biz işimizi severek yapıyoruz" diye konuştu. 
'İLK DERSE GİRDİĞİMİZ GÜNKÜ KADAR HEYECANLIYIZ'
Yüz yüze eğitime tekrar başlayacak olmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Büyüktaş, "Göreve ilk başladığımız sınıflarda, ilk derse girdiğimiz günkü kadar heyecanlıyız. Okul olarak hazırız. Bir an önce öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz. Onları sınıflarında, sıralarında görmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki onlar da okullarını çok özlediler. Öğretmenlerini ekranlarda değil artık sınıflarda görmek istiyorlar. Bizleri yaptığımız çalışmalarda bugüne kadar yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen bakanlığımıza, Şırnak Valiliği'ne, Beytüşşebap Kaymakamlığı'na, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2021-02-11 09:26:33

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