Şırnaklı 3 kardeş marketlerindeki üç rafı müşterilerin okuması için kitaplara ayırdı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde 3 kardeş, işlettikleri markette üç rafı müşterilerinin okuması için kitapla doldurdu. Nahile Tabak, iş yerine gelen müşterilerine ödünç kitap vererek beldede okuma alışkanlığını arttırmayı amaçlıyor.

Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Nahile Tabak, iki kardeşi ile birlikte market işletiyor. Kendisi ve kardeşleri üniversite mezunu olan Tabak, beldede okuma alışkanlığını arttırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Marketin üç rafını boşaltan Tabak, buraya kitaplar yerleştirdi. Markete gelen müşterilere önerdiği kitapları ödünç veren Tabak, beldede okuma alışkanlığının artmasına katkıda bulunmak istediğini söyledi. Basketbol antrenörü olan Tabak, "Şu an kendi mesleğimde çalışmıyorum. Biz üç kardeşiz, üç kardeş de üniversite mezunuyuz. AlCe adında bir market açtık birlikte. Bize ait kitaplarımızı işletmemizde üç raf ayırıp dizdik, gelen müşterilerimize geri getirmeleri şartıyla veriyoruz. Özellikle bölgemizdeki öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmaya çalışıyoruz. Kitap için ayırdığımız raflara markete ait hiçbir ürün koymuyoruz, sadece kitaplara ayırdık rafları" dedi.



Öğrenciler çalışmadan memnun

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cevdet Kara, market işletmecilerinin çalışmasının önemli olduğunu söyledi. Kara, "Pandemi döneminde öğrencilerin okul kütüphanesinden uzak kalması biraz kötü oldu. Böyle bir hizmetin verilmesi çok yararlı, çok güzel bir sistem yürüyor burada. Emanet aldığımız kitapları okuduktan sonra geri getirip bırakıyoruz. Bu imkanı bize sağlayan Tabak kardeşlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Paramedik mezunu Jiyan Can ise kitap okumak istediğinde marketin yolunu tuttuğunu söyledi. Can, "Bulamadığım kitapları gelip marketten ödünç alıyorum. Okuduktan sonra geri bırakıyorum. Desteklerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü öğrencisi Naci Kara da, "Gerek tatillerde, gerek okulumuzdan uzak kaldığımız pandemi sürecinde AlCe market bizlere çok güzel bir imkan sunuyor. İstediğimiz zaman buradan kitap alabiliyoruz. Bu hizmetten dolayı Tabak kardeşlere teşekkür ederiz" dedi.

