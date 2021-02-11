Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay alması için gerekenleri yapacağız (2)



TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLARI ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak programı kapsamında ilk olarak Cizre ilçesinde incelemelerde bulundu. Cizre İçkale, Hamidiye Kışlası ve Cizre surlarını ziyaret eden Bakan Ersoy, devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi'nin açılışını da gerçekleştiren Mehmet Nuri Ersoy, Cizre'deki dengbej evini ziyaret etti. Yöresel kıyafetleriyle Bakan Ersoy'u karşılayan dengbejler, arbane çalarak Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirdi. Sanatçıları ilgiyle dinleyen Bakan Ersoy, buradan Şırnak kent merkezine geçti. Bakan Ersoy, Şırnak Valiliğini ziyaret ederek kentte bulunan Çanakkale Savaşı Mobil Müzesi ile gezici kütüphaneyi gezerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çanakkale Savaşı Mobil Müzesi'nin bulunduğu valilik bahçesinde açıklamada bulunan Bakan Ersoy, kente yapılacak yatırımları anlattı. Bakan Ersoy, "Bugün Şırnak'ta yoğun temaslar yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurumların başladığı projeleri değerlendiriyoruz. Kararlarımızı aldık. Bu kararlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü'müze bağlı 2 yatırım vardı. Cizre'deki Kırmızı Medresesi'nde sona geldik. İnşallah bu yıl sonuna kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz Kırmızı Medresesi'ndeki restorasyon çalışmasını tamamlayıp, ilgili kurumumuza teslim edecek. Külliye Camii'nde müteahhitten kaynaklı yatırım sorunu olmuştu. Bu sorunu bu hafta çözüyoruz. Hızlı bir şekilde kalan kısmını da tamamlayıp, 2021 yılı içinde tekrar hizmete alacağız. Şırnak'ta daha önce hasar gören kütüphanemiz vardı. Sıfırdan yapma kararı aldık. Projelendirme ve ihale sürecini ağustos ayına kadar tamamlama kararı aldık. 2022 yılında hizmete açacağız. Cizre'deki İçkale'de müze kompleksi oluşturacağız. Bunun da projesi tamamlandı, mart ayında ihalesini yapacağız. İçerisinde El-Cezeri İlim ve Teknoloji Müzesi bulunacak. Bakanlığımız başlattığı 'Mobil TIR'lar' projesinde Çanakkale Savaşı TIR'ı 2 hafta boyunca burada kalacak. Şırnak ve ilçelerini dolaşacaklar. Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımız bunu ziyaret etmesini istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN, Sekvan KÜDEN

2021-02-11 15:58:47



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