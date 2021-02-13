Havalar ısındı keklik sürüleri görüntülendi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde keklik sürüsü doğal yaşamları görüntülendi. Onlarca keklik sürüsü havaların ısınmasıyla güneyden Kuzeye doğru göçe başladı.

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle doğal alanlarında toplu şekilde uçan keklikler havaların ısınmasıyla beraber baharın gelişini müjdeledi. Güneyden kuzeye keklik göçleri başlayınca bahar havası da kendini göstermeye başladı. Toplu şekilde su içip ısınmaya çalışan keklikler doğa fotoğrafçıları tarafından kayıt altına alındı. İlçede doğa fotoğrafçılığı yapan Cemil Şahin, kekliklerin sürüsünü görünce fotoğraflamak istedi. Dakikalarca çekim yapan doğa sever uzaktan kekliklere zarar vermeden bölgeden ayrıldı. Şahin, "Her yıl bu vakitlerde keklik göçü oluyor güneyden bizim bölgemize keklik sürüleri geliyor. Tabi buda baharın gelişini müjdeliyor. Kar yağar belki ama havalar ısındığı için kalmıyor yerde, baharı müjdeler gibi ötüyorlar keklikler, çok güzel kareler aldım" dedi.

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