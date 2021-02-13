Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattında Harekat Merkezi’ne geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak’a geldi. Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Vali Ali Hamza Pehlivan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki Komutanlarla sınır hattına gitti.

Buradaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattında Harekat Merkezi’ne geçti.

Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

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