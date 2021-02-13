Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta 

DHA

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta 


Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta  Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak'a gelerek Pençe-Kartal 2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği merkezde incelemelerde bulunup, operasyonu yöneten komutanlardan bilgi aldı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat günü saat 02.55´te başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Pençe-Kartal 2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi. Şerafettin Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, harekat merkezine geçerek incelemelerde bulundu, komutanlardan bilgi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-02-13 13:38:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta 
YEREL HABERLER Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta 
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
YEREL HABERLER Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
Havalar ısındı keklik sürüleri görüntülendi
YEREL HABERLER Havalar ısındı keklik sürüleri görüntülendi
1 aydır kapalı yayla yolu açıldı 3 metrelik yolda karla mücadele 4 gün sürdü
YEREL HABERLER 1 aydır kapalı yayla yolu açıldı 3 metrelik yolda ...
Şırnak’ta 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şırnak’ta 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına ...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şırnak'ta ziyaret ve açılışlara katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Şırnak ve 9 ile pozitif bir ayrımcılık yapıp öncelikli il olarak daha hızlı hizmet gitmesini sağlayacağız"
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şırnak'ta ...
Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay alması için gerekenleri yapacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kızılay Cizre Gönüllü Merkezinin açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kızılay Cizre Gönüllü ...
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 23'üncü hafta; 'Artık gözyaşımız akmasın'
YEREL HABERLER Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 23'üncü ...
Şırnak annelerinden HDP’ye tepki: "Zenginler fakirleri sattı"
YEREL HABERLER Şırnak annelerinden HDP’ye tepki: "Zenginler ...
Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay alması için gerekenleri yapacağız
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay ...
Şırnak'taki köy okullarında yüz yüze eğitim hazırlığı
YEREL HABERLER Şırnak'taki köy okullarında yüz yüze eğitim hazırlığı
Şırnaklı 3 kardeş marketlerindeki üç rafı müşterilerin okuması için kitaplara ayırdı
YEREL HABERLER Şırnaklı 3 kardeş marketlerindeki üç rafı ...
127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
YEREL HABERLER 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı ...
Beytüşşebap'ta köy okulunda eğitime başlama heyecanı; öğretmenler temizlik yaptı 
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta köy okulunda eğitime başlama heyecanı; ...
Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı / Fotoğraflar
Pençe Kartal-2 Şehitleri memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Pençe Kartal-2 Şehitleri memleketlerine uğurlandı