Şırnak'ta terörün yaraları sarılıyor Teröristler tahrip ettiği bölge devlet ve belediye hizmetleriyle kalkındırılıyor Şırnak Belediyesi tarafından 2 yıl içerisinde yapılan hizmetlerin açılışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta terörün yaraları sarılıyor Teröristler tahrip ettiği bölge devlet ve belediye hizmetleriyle kalkındırılıyor Şırnak Belediyesi tarafından 2 yıl içerisinde yapılan hizmetlerin açılışı yapıldı

İHA

Şırnak'ta terörün yaraları sarılıyor Teröristler tahrip ettiği bölge devlet ve belediye hizmetleriyle kalkındırılıyor Şırnak Belediyesi tarafından 2 yıl içerisinde yapılan hizmetlerin açılışı yapıldı

AK Partili Şırnak Belediye Başkan Mehmet Yarka, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 61,72 oy oranıyla sandıktan birinci çıkmasının ardından başlattığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Yaklaşık 2 yıl içerisinde hizmete sunulan araç, muhtar evi, taksi durakları, madenci anıtı, 18 tandır ve semt pazarının hizmete alınması nedeniyle tören düzenlendi. Teröristlerin tahrip ettiği bölge, devlet ve belediye hizmetleriyle kalkındırılıyor.
Şırnak Belediyesi tarafından 2 yıl içerisinde vatandaşların hizmetine sunduğu 43 araç, 4 taksi durağı, 5 muhtar evi, Şehir seyir terası, madenci anıt ve Vakıfkent Mahallesi Semt Pazarının halka hizmet vermesi için açılışları yapıldı. Açılış törenlerine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Terör yıktı, devlet tahribatı onarıyor
43 aracın sergilendiği Atatürk Mahallesi park alanında yapılan programda konuşan Vali Pehlivan, “Yapılan açılışların hizmete geçen yerlerin hayırlı uğuru olmasını diliyorum. Şehrimiz her alanda bir dönüşüm gelişim süreci yaşıyor. Hızla alt ve üst yapı hizmetleri daha iyi noktalara geliyor. Bunların olması için tabii güvenlik güçlerinin başarılı iç ve sınır boylarındaki operasyonlarıyla sağlanan güvenlik ve huzur ortamının yansımalarıdır. Terör örgütünün 20152016 yılında çukur barikat eylemlerindeki yıkımları devletimizin kararlığıyla ilgili bakanlıklarımızın desteğiyle vatandaşlarımızın evlerinden uzak kaldığı ortamdan yeniden normalleşme sürecine dönmesi hususunda yoğun bir gayret ortaya konuldu. İl genelinde 10 bin 155 konut yapıldı. 600 iş yeri, taziye evi, camiler, okullar yeniden yapıldı yapılmaya devam ediyor. İl geneline çok yoğun bir yatırım söz konusu. Buna belediyemizde ziyadesiyle ortak oluyor. Vatandaşlarımıza dokunan onların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik adımlar, bir yandan araç gereç ihtiyaçlarının artması, muhtarlara, taksi esnafına dokunan ve onlara hizmet sunan bir yaklaşım içerisinde bu yatırımların hayat geçirilmesi hepimizi memnun etti. Bunların açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. İnşallah bunlar artarak devam edecektir. Yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Artık belediyemiz hizmet belediyeciliği yapıyor"
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise “Pazaryeri, muhtar evi, taksi durakları, madenci anıtı ve araçların açılışını yaptık. Göreve başladığımız da araç sıkıntılarımız vardı. Ankara’dan gerekli girişimlerimizi milletvekilimiz ile birlikte yaptık ve birkaç aracı hibe olarak araç filomuza kattık. Şuan araç filomuz genişledi. Araç konusunda hayırsever iş insanlarımızın da desteği oldu. Ayrıca kendi bütçemizden de eksik kalan araçlarımızı temin etmeye çalıştık. Şırnaklı hemşehrilerimiz müsterih olsun artık belediyemiz hizmet belediyeciliği yapıyor. Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek için tüm kadromuzla gece günüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şırnak’ı çok güzel günler bekliyor” şeklinde konuştu.
Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik de, “Belediyemiz göreve geldiğinden bu güne kent için güzel hizmetleri yapıyor. Biz hizmet belediyeciliği için halkımıza söz vermiştik. Şükürler olsun o sözleri teker teker yerine getiriyoruz. Bugünkü açılışların çoğu verilen sözlerdi bunları da gerçekleştiği için mutluyuz. Gerek altyapı gerekse üst yapıda Şırnak her geçen gün yaşam kalitesi artıyor. Alt yapı bitti sayılır üst yapı da çalışmalar devam etmektedir. Bundan sonraki çalışmalar şehrin makyajı niteliğindedir bunu da belediyemiz en güzel şekilde yapıp kentin yaşam kalitesi ve görseli artacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta/ ...
Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta 
YEREL HABERLER Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta 
Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta 
YEREL HABERLER Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak'ta 
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
YEREL HABERLER Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
Havalar ısındı keklik sürüleri görüntülendi
YEREL HABERLER Havalar ısındı keklik sürüleri görüntülendi
1 aydır kapalı yayla yolu açıldı 3 metrelik yolda karla mücadele 4 gün sürdü
YEREL HABERLER 1 aydır kapalı yayla yolu açıldı 3 metrelik yolda ...
Şırnak’ta 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şırnak’ta 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta kar yığınları, kamyonlarla ilçe dışına ...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şırnak'ta ziyaret ve açılışlara katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Şırnak ve 9 ile pozitif bir ayrımcılık yapıp öncelikli il olarak daha hızlı hizmet gitmesini sağlayacağız"
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şırnak'ta ...
Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay alması için gerekenleri yapacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kızılay Cizre Gönüllü Merkezinin açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kızılay Cizre Gönüllü ...
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 23'üncü hafta; 'Artık gözyaşımız akmasın'
YEREL HABERLER Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 23'üncü ...
Şırnak annelerinden HDP’ye tepki: "Zenginler fakirleri sattı"
YEREL HABERLER Şırnak annelerinden HDP’ye tepki: "Zenginler ...
Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay alması için gerekenleri yapacağız
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Şırnak'ın turizm pastasından iyi pay ...
Şırnak'taki köy okullarında yüz yüze eğitim hazırlığı
YEREL HABERLER Şırnak'taki köy okullarında yüz yüze eğitim hazırlığı
Şırnaklı 3 kardeş marketlerindeki üç rafı müşterilerin okuması için kitaplara ayırdı
YEREL HABERLER Şırnaklı 3 kardeş marketlerindeki üç rafı ...
127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
YEREL HABERLER 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı ...
Beytüşşebap'ta köy okulunda eğitime başlama heyecanı; öğretmenler temizlik yaptı 
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta köy okulunda eğitime başlama heyecanı; ...
Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Gara şehitleri memleketlerine uğurlandı / Fotoğraflar
Pençe Kartal-2 Şehitleri memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Pençe Kartal-2 Şehitleri memleketlerine uğurlandı