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PKK'lıların 17 kez saldırıp, 11 kişiyi şehit ettiği Şırnak-Van kara yolunda yeniden çalışma

DHA

PKK'lıların 17 kez saldırıp, 11 kişiyi şehit ettiği Şırnak-Van kara yolunda yeniden çalışma


Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK ile Van arasındaki 8 saatlik ulaşımı 3 saate düşürmesi hedefiyle 2012'de ihalesi yapılan ancak PKK'lı teröristlerin düzenlediği, 6'sı asker, 1'i güvenlik korucusu 11 şehidin olduğu 17 saldırı nedeniyle ilerleme sağlanamayan kara yolunun yapım çalışmalarına tekrar başlandı.   
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'nin desteğiyle ihalesi 2012'de yapılan ŞırnakVan kara yolunda terör eylemleri nedeniyle ilerleme sağlanamadı. Şırnak ile Van arasındaki 8 saatlik mesafeyi 3 saate düşürüp, aynı zamanda Azerbaycan, Rusya, İran, Irak ve Suriye arasındaki ticari yolların bağlantısını da kısaltması hedeflenen kara yolunun yapımında 1'i 2 bin 861 metre uzunluğunda 12 tünel de inşa edilecek. 
'BİZİM İÇİN ŞIRNAK-VAN YOLU HAYALDİ, ARTIK GERÇEK'
Terör eylemleri ve proje değişikliği nedeniyle kara yolu yapımına yeniden başlandı. Şırnak-Van kara yolunda çalışmaların başlamasıyla AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle şantiye alanı ziyaret etti. Şantiye şefinden çalışmalarla ilgili bilgi alan AK Parti'li Birlik, kara yolunun 2023 yılında hizmete gireceğini söyledi. Birlik, "Bizim için Şırnak-Van yolu bir hayaldi ama artık bir gerçektir. Bunun mutluluğunu bütün Şırnak halkı il ve ilçeleri ile birlikte yaşıyor. Allah Cumhurbaşkanı'mız ve kabinesinden razı olsun. İnşallah bu yolu 2023 yılında bitirecekler. Yol 12 tünelden oluşuyor, 15 kilometre tünel var. Şu an yapılacak yol 45 kilometre, bizim sınırımızda olan mıntıka. Bu taraftan yol başlıyor, Van tarafında da çalışmalar devam ediyor. Allah´ın izni ile biz bu yolu 2023´te kullanacağız" dedi. 
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA BİTİRECEĞİZ
AK Parti'li heyetle telefonda görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İnşallah bu yolu da en kısa zamanda bitirip Şırnak'ımızın, bölgemizin ve ülkemizin hizmetine sunacağız inşallah" diye konuştu. 
Şırnak Belediye Başkanı Yarka ise kara yolunun önemine değinerek, "Şu anda bulunduğumuz nokta 2 bin 861 metrelik tünelimizin ilk ayna kısmı. Bu yol sadece Şırnak-Van bağlantı yolu değil. Bu, Karadeniz'den ticari ağ olarak Irak'a ve İran'a bağlayacak bir ağdır. Bu yolun önemi bizim için çok büyüktür" dedi. 
Kara yolunun bitirilememesinin terör eylemlerinden kaynaklandığını anlatan AK Parti İl Başkanı Erkan, "Şırnak ile Van arasındaki kara yolunun bu şekilde kısalması hem ticari manada hem güvenlik açısından hem de bu şehrin istikbali açısından oldukça önem taşımaktadır. Tabi ki yıllar önce bunun projelendirilmesine rağmen terör faaliyetleri nedeniyle bugüne kadar biraz gecikti. Zaten terörün de istediği esasen bu şehirlerin, bu kentlerin gelişmemesidir. Yıllardan beri Şırnak halkının beklemiş olduğu, hayalini kurduğu Şırnak-Van yolu başladı. Nasip olursa 2023 yılına kadar 45 kilometrelik olan bu etabı tamamlanmış olacak. Bu vesile ile Karadeniz'i Habur'a bağlamış olacağız" diye konuştu. 
PKK'lı teröristler tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen 17 saldırıda; 6 asker, 1 güvenlik korucusu ve 4 sivil şehit oldu. Saldırılarda 3'ü asker 10 kişi yaralandı, 3 kişi de kaçırıldı. PKK´lı teröristlerin 2012-2017 yıllarındaki saldırılarında onlarca iş makinesi, kamyon ve araç da yakıldı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-02-13 14:48:05

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