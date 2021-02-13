'Eren 10 Gabar' operasyonunda teröristlerin 18 barınma alanı kullanılamaz hale getirildi

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK (DHA)ŞIRNAK ve Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Eren 10 Gabar' operasyonunda teröristlerin kullandığı 11 sığınak, 4 mağara ve 3 barınak kullanılamaz hale getirilirken, arazide saklı çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak ve Siirt kırsalında 11 Şubat'ta başlatılan 'Eren 10 Gabar´ operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gabar Dağı bölgesinde 'Yüzbaşı Mustafa Erdal Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada 11 sığınak, 4 mağara ve 3 barınak tespit edildi. Teröristlerin kullandığı yaşam alanlarında ve bölgede yapılan aramada 2 MG3 M tüfeği, 2 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 mavzer piyade tüfeği, 1 dolu halde lav silahı, 6 RPG7 roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 1 av tüfeği, 1 havan mühimmatı, 2 bombaatar mühimmatı, 1 kesilip boru haline getirilmiş obüs mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 8 EYP düzeneği, 15 EYP devre kartı, 2'si dolu 5 adet Kalaşnikof tüfeğine ait şarjör, M16 piyade tüfeğine ait 1 şarjör, 2 elektrikli fünye, 1,60 milimetrelik havan dip tablası, 1,60 milimetrelik havan çatal ayağı, jeneratör, araç telsizi, 3 el telsizi, 2 gece görüş dürbünü, el dürbünü, roketatar dürbünü, termal silah dürbünü, 2 güneş paneli, 1000 adet uçaksavar mermisi, Bixi tüfeğine ait 1000 mermi fişeği, 30 kilo amonyum nitrat, 5 akü, 222 metre kablo, 9 pil bloğu, muhtelif gıda, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin kullandığı barınma alanları kullanılamaz hale getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-02-13 21:29:22
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