Şırnak'ta kış ayında kardelen ve papatyalar çiçek açtı

Şırnak’ta sıcak havalar nedeni ile kış ortasında kardelen ve papatyalar çiçek açtı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aniden bastıran sıcak havanın etkisiyle kardelenler ve papatyalar çiçek açtı. Alçak kesimli bölgelerde kar eriyince tarla ve bahçelerdeki düzlük alanlarda kardelen ve papatyalar çiçek açtı. Lokman Gökçe isimli bir vatandaş bu yıl kardelenlerin erken çiçek açtığını söyledi. Gökçe, "Buranın kışı çok sert aslında, çiçeklerin bu kadar erken açmasını hiç beklemiyorduk. İlk defa görüyorum bu vakitlerde çiçek açtığını, baharın müjdecisi oldu" dedi.

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