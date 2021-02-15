Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 814 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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