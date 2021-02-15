Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1´i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 8-14 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2´si PKK, 4'ü FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1´i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-02-15 12:21:45



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