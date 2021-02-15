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Şırnak ve Habur'da kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

DHA

Şırnak ve Habur'da kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince 8-14 Şubat arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Şubat'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda, 7 kilo 105 gram metamfetamin, 4,87 gram esrar, 3,84 gram eroin, gümrük kaçağı 7 bin 660 paket, 33 kaçak cep telefonu, 220 bin TL değerinde 50 çanta ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-02-15 12:32:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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