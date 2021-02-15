STK temsilcileri, İdil SYDV Müdürü Demir ile görüştü

Şırnak’ın İdil ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, İdil İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Feride Demir ile görüştü.
SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil DiyanetSen İlçe Başkanı Abdurrahman Uygur, İdil Esnaf Odası Başkanı Nurettin Aykan, İdil SYDV Müdürü Feride Demir ile görüştü. Görüşmeyle ilgili konuşan SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, Demir ile karşılıklı istişarelerde bulunarak ilçedeki sorunların çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yalçın, Uygur ve Aykan'a teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.