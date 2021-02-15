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Şırnak'ta 438 köy okulunda 42 bin 894 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

DHA

Şırnak'ta 438 köy okulunda 42 bin 894 öğrenci yüz yüze eğitime başladı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK genelindeki 438 köy okulunda 42 bin 894 öğrenci koronavirüs tedbirleri altında, uzun süre sonra yüz yüze eğitime başladı. Köy okullarında incelemelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Maske, mesafe, hijyen konusu önem teşkil ediyor. Bu kurallara uymak suretiyle, inanıyoruz ki okullarımızı bir daha yüz yüze eğitime kapatmak zorunda kalmayız" dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, kırsal mahalle ve köy okullarında bugün başladı. Şırnak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında hazır hale getirilen 438 köy okulunda öğrenciler, uzun süre sonra arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre, ateşleri ölçülerek içeri alındı. Yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle Geçitboyu 75'inci Yıl İlk Okulu'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sınıfları dolaşan Vali Pehlivan, öğrencilerle sohbet edip, kitap hediye etti. Öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Vali Pehlivan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda öğretmenlere uyarılarda bulundu.
'İNANIYORUZ Kİ OKULLARIMIZI BİR DAHA KAPATMAK ZORUNDA KALMAYIZ'
Okul çıkışında açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, çocukların heyecanına ortak olduklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin coşkusu ile okullarımızın kapısını yeniden açtık. Biz de bu vesileyle Geçitboyu köyümüze geldik. 1 Mart'tan itibaren de 8'inci ve 12'nci sınıflarımızda haftanın 2 günü yüz yüze eğitimi başlatacağız. Ara sınıflarda uzaktan eğitimimiz devam ediyor. Sınıfları kalabalık olduğu için 7 okulumuzda yüz yüze eğitimi başlatamadık. Bugün itibariyle 438 okulumuzu yüz yüze eğitime açmış olduk. Toplamda da 42 bin 894 öğrencimiz bugün okullara geldi. Bu da toplam öğrenci sayımızın 3'te 1'ine denk geliyor. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim verme çabası içindeydiler. Hem bizim hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu tablet kampanyasında yaklaşık 12 bin öğrencimize tablet ulaştırdık. Bugün yeniden başlayan eğitim öğretim sürecinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Maske, mesafe, hijyen konusu önem teşkil ediyor. Bu kurallara uymak suretiyle inanıyoruz ki okullarımızı bir daha yüz yüze eğitime kapatmak zorunda kalmayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-02-15 15:30:22

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