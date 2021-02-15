Şırnak’ta terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü açısından sözde önem arz eden 15 Şubat tarihinde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün gençlik ve YPS yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet gösterdikleri yönünde tespitler bulunan, ele geçirilen örgütsel materyallerin incelenmesi sonucu çukur/barikat eylemlerinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen, terör örgütünün cezaevi finansmanı ile cezaevi yapılanması olan iç dış koordinasyon içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonda 22 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği bildirildi.

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