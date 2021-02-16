Kendileri küçük sorumlulukları büyük Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Aslan ailesinin 10 ve 8 yaşındaki çocukları, yüzlerce hayvana çobanlık yapıyor Sabahın erken saatlerinde hayvanlarla yaylaya çıkan Aslan kardeşler, koyun ve keçilere gözleri gibi bakıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 650 rakımlı yaylada yaşayan Aslan ailesinin 10 ve 8 yaşlarındaki Axin ile Berat kardeşler, yüzlerce hayvana çobanlık yapıyor. Yaşıtları aksine büyük sorumlulukları olan kardeşler, hayvanlara gözleri gibi bakıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında Aslan ailesi, yüzlerce hayvanı 10 ve 8 yaşındaki evin 'küçüklerine' teslim etti. 10 yaşındaki Axin ile 8 yaşındaki Berat Aslan, sabahın ilk ışıkları ile birlikte hayvanları alıp otlatmaya götürüyor. Aslan kardeşler, akşam saatlerine kadar koyun ve keçilere çobanlık yapıyor. Kurt sürülerine karşı sürekli hayvanların arasında dolaşan çocuklar, yeni doğum yapmış keçinin oğlaklarını soğuklardan korumak için ise saman yığınları içinde bekleterek süt içmelerine yardımcı oluyor.

10 yaşındaki Axin Aslan, yaylada ailesine yardım ettiğini söyledi. Aslan, "Yaylada hiç komşumuz yok. Bazı evler var çok uzak bizden. Ama ailem burada ve ben babama yardım ediyorum. Sürekli koyunların içindeyim. Kurt sürüsüne karşı ayakta kalmalıyız. Uzaktan bize bakınca kurtlar korkuyor. 3 bölümde topluyoruz koyunları. Güzel burayı seviyorum. Buradan gitmek istemiyorum. Ailemle beraber güzel bir yaşamım var" dedi.

8 yaşındaki Berat Aslan ise, "Ablama yardım ediyorum. Her gün aynı işi yapıyorum. Boş zamanlarda derslerimi çalışıyorum. Büyüyünce basketbolcu olmak istiyorum" diye konuştu.

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