Gezici kütüphane çocuklar için köy yollarında

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Şırnak Halk Kütüphanesine tahsis edilen gezici kütüphane, her gün kilometrelerce yol kat ederek köy köy gezip vatandaşların kitaba erişimini sağlıyor. Kırsal kesimde yaşamlarını sürdüren çocukların kitap ihtiyacı gezici kütüphane ile gideriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Şırnak İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen içerisinde kitap rafları, 2 bin adet kitap, öğrencilerin oturup kitap okuyabileceği koltuklar, 5 diz üstü bilgisayarı ve internet hizmetinin yer aldığı gezici kütüphane ile köyde okuyan çocuklar artık kitaba daha rahat ulaşıyor. Her gün kilometrelerce yol kat ederek köylere giden gezici kütüphanede görevliler, herkesin kitapla buluşması için büyük çaba sarf ediyor. Kütüphaneye erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan çocukların yanı sıra yetişkinlere de hizmet veren gezici kütüphane, kilometrelerce yol kat ederek Kumçatı, Kasrik, Balveren beldeleri ile Kaymakamçeşmesi, Yeniarslanbaşar, Güneyçam, İkizce, Bolağaç, Geçitboyu, Özveren, Yoğurtçular ve Toptepe köylerinde yaklaşık 22 bin çocuğu kitapla buluşturdu.

Yeniarslanbaşar köyünde boş bir alana park eden gezici kütüphaneyi gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Çocukların gezici kütüphaneye olan ilgileri nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Üyelik kayıtlarını yaptıran çocuklar, görevliler eşliğinde seçtikleri kitapları alma ve okuma fırsatı buldu. Gezici kütüphaneye gelen çocuklara salgın tedbirleri nedeniyle ateş ölçümü, maske ve mesafe kontrolü yapıldı.

Gezici Kütüphane görevlisi Nurettin Arka, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Şırnak Halk Kütüphanesine tahsis edilen gezici kütüphaneyle köylerdeki öğrencileri, gençleri, engellileri ve yetişkinleri kitapla buluşturduklarını söyledi. Arka, "Gezici kütüphanede her kesime uygun güncel koleksiyonlar, eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için tasarlanmış oturma grubu ve satranç masası bulunuyor. Salgın döneminde insanların kitaplardan uzak kalmasını önlemek amacıyla çalışma yürüttük. Özellikle çocuk ve gençlerin bilgi seviyelerini yükseltmeyi amaçladık. Gezici kütüphanede, çeşitli kategorilerde toplam bin 500 kitap bulunuyor. Bunların 300'ünü ödünç verdik, 15 gün sonra yenisiyle değiştirebiliyorlar. Merkeze bağlı 9 köye dönüşümlü olarak bu hizmeti sunuyoruz. Kent merkezine gelip kütüphaneden yararlanamayanların ayağına kütüphaneyi götürüyoruz. Kütüphanemizde internet hizmeti de sağlıyoruz. Amacımız insanları bilgiyle buluşturmak ve onların gelişimlerine destek olmak" dedi.

Köylerine gelen gezici kütüphaneden faydalanan İbrahim Fidan, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi. Fidan, "2 haftada bir gelen gezici kütüphaneyi en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu pandemi sürecinde derslerime iyi çalışıyorum ve kitap okuyorum" diye konuştu.

Yeniarslanbaşar köyü sakinlerinden Şehmus Güngör ise, "Gezici kütüphane çocuklar üzerinde büyük bir etkisi oldu. Uzun zamandır salgın nedeniyle çocuklar okula gidemiyordu, kütüphane onlar için iyi oldu. Kitapları alan yeğenlerimi ve torunlarımı takip ediyorum. Kitap aynı zamanda onları televizyondan da uzak tutuyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.