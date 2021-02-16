Çanakkale Savaşları Mobil Müze aracına Silopi'de yoğun ilgi

Çanakkale Savaşından kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Silopi ilçe merkezinde bulunan Dört Yola gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" ziyarete açıldı. İçinde Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğrafların ve çeşitli görsel materyallerin yer aldığı müzede videolarla da tanıtımlar yapılıyor. Vatandaş ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, ziyaret eden vatandaşları da duygulandırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Silopi ilçesinin ardından Şırnak merkez ve diğer ilçelerinde ziyarete açılacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze rehberi Gamze Akıncı 2 Temmuzda tüm Türkiye’yi gezmek için yola çıktıklarını belirterek, "Şu anda 62'nci ilimiz olan Şırnak’ta bulunuyoruz. 2 gündür Silopi’deyiz, sonra İdil ve Cizre’ye gideceğiz. Halkımız olmak üzere özellikle öğrencilerimizin ilgisi çok yüksek. Ağırladığımız misafirlerimizi çok memnun. Buraya gelenler arasında çok duygulanan ve gözleri dolanlar oluyor. Özellikle Çanakkale’ye gidemeyenler mobil müze için çok teşekkür ediyorlar" dedi.

Ziyaretçi Meritan Akın Çanakkale Savaşında yaşananları canlı olarak gördüğünü, çok mutlu olduğunu kaydederek, "Daha önce hep televizyon izliyor ders kitaplarından okuyorduk. Bugün mobil sanal müzesi sayesinde ilçemizde gördük" diye konuştu.

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