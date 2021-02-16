Şırnak’ta teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu bölücü terör örgütüne ait silah ve malzeme bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 adet AK 47 tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışma sonucunda “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan soruşturma dosyası bulunan H.A. isimli şahsın Şırnak il merkezine bağlı Çadırlı köyünde bulunan çadırlarında ve Yeniaslanbaşar köyünde bulunan konutunda bölücü terör örgütüne ait silah ve malzeme bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden bahse konu alanlarda yapılan arama sonucunda; 4 adet AK 47 tüfek ile tüfeğe ait 10 adet şarjör ve 924 adet 7.62x39 mm çapında fişek, 1 adet tek kırma av tüfeği, 4 adet otomatik av tüfeği, 102 adet 12 cal. av tüfeği fişeği, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet kamuflajlı hücum yeleği, 1 takım leşker kıyafeti, 4 adet el bombası, 8 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet av tüfeği şarjörü, 2 adet kitap, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet uyku tulumu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, H.A. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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