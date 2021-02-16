Şırnak'ta terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan H.A.'nın adreslerinde yapılan aramalarda 4'ü uzun namlulu 9 tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan H.A.'nın merkeze bağlı Çadırlı ve Yeniaslanbaşar köylerindeki adreslerinde terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Adreslere düzenlenen operasyonda, 4'ü uzun namlulu 9 tüfek ile bunlara ait 1032 fişek, 4 el bombası, 1 dürbün, 1 kamuflajlı hücum yeleği ve 1 uyku tulumu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-02-16 22:08:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.