Arabanın çarpıp kaçtığı köpeğe çevredeki gençler sahip çıktı

Şırnak’a 30 kilometre uzaklıkta olan Şenoba beldesinde akşam saatlerinde bir köpeğe çarpan aracın sürücüsü durmayıp yoluna devam etti.

Beldede ismi Dost olarak hitap edilen köpeği gören çevredeki gençlerden Veysi Babat, olayı Uludere Tarım Ve Orman Müdürü Veteriner Hekim Murat İnan’a iletti. İnan kendi aracıyla yanına tedavi malzemelerini alıp olay yerine geldi. Dost’un tedavisi yapıldıktan sonra Veysi Babat iyileşene kadar barındırıp işgileneceğini söyledi.

Kazayla ilgili konuşan Veysi Babat, "Dost sürekli buralarda hepimizin köpeği hangimiz denk gelsek ilgilenmeden sevmeden geçmeyiz, gece saatlerinde buralardaydı her zamanki gibi tanımadığımız plakasını alamadığımız bir araç ana yolda çarptı çarpmanın etkisiyle yerden kalkmadı araç hiç durmadan devam etti. Bizlerde hemen dostun yanına gidip yolun kenarına aldık ve Veteriner Hekim Murat İnan’ı aradık sağolsun geldi tedavi etti ve ona barına ayarladım tedavisi bitene kadar bakacağım. Veteriner hekim gelene dek başında bekledik" dedi.

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