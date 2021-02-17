Cizre TSO Başkanı sigorta primleri genel müdürü ile görüştü

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ile görüşerek, işçi ve işverenlerin sorunlarını aktardı.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ile görüşerek, işçi ve işverenlerimizin sorunlarını aktardı. Başkan Sevinç, Meclis Üyesi Vahit Özer ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başkanlığında Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ile gerçekleştirdikleri görüşmede, bölgedeki SosyoEkonomik gelişimin dikkate alınarak, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasına eklenen ve 31 Aralık 2020 tarihinde son bulan 6 puanlık ilave sigorta primi indiriminin devam etmesi hususunda destek talebinde bulundu.

Başkan Sevinç, işveren açısından artan maliyetlerin karşısında işçi çıkarmalarının olmaması adına yapılan desteğin sürdürülmesini talep ederek, söz konusu desteğin devamının işçi ve işveren açısından işsizlikle mücadelede önemli rol oynayacağını dile getirdi.

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