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Türkiye'de vaka sayısı nüfusa göre en düşük il; Şırnak

DHA

Türkiye'de vaka sayısı nüfusa göre en düşük il; Şırnak


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, vaka sayısının nüfusa oranla en düşük olduğu şehir, 100 bin kişide 7,82 kişiyle Şırnak oldu. Kentteki başarıyı sahada yürütülen aktif çalışmaya bağlayan Vali Ali Hamza Pehlivan, yoğun denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sürecin en başından beri hep alanda olmaya çalıştık. Tabi bu konuda sağlık çalışanlarımız en ön safta yer aldı. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımız, kolluk birimlerimizle bu çalışmaları himaye ettik. Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızı katarak yoğun mücadele ortaya koyduk" dedi. 
Sağlık Bakanlığı'nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Şırnak, 8-14 Şubat'ta her 100 bin kişide 7,82 kişiyle nüfusa oranla vaka sayısı en düşük şehir oldu. Vali Ali Hamza Pehlivan, bu başarının sırrının sıkı denetimler olduğunu söyledi. Genelgeleri hemen hayata geçirdiklerini kaydeden Vali Pehlivan, "Sürecin en başından beri hep alanda olmaya çalıştık. Tabi bu konuda sağlık çalışanlarımız en ön safta yer aldılar. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımız, kolluk birimlerimizle bu çalışmaları himaye ettik. Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızı katarak yoğun bir mücadele ortaya koyduk" diye konuştu. 
HABUR SINIR KAPISI'NDA 'TEMASSIZ TİCARET'
Türkiye'nin en işlek sınır kapısı olan Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kurup, 'temassız ticaret' yaptıklarını dile getiren Vali Pehlivan, "Günde yaklaşık 2000 aracın giriş-çıkış yaptığı bu kapıda erken vakitte sahra hastanelerimizi kurduk. Orada sağlık ekiplerimizi konuşlandırdık. Devamında İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle 'temassız ticaret' adı altında bir uygulama başlattık. Burada giden şoförlerin araçlarını karşıdan gelen bir şoföre teslim etmesi ve dönüşte dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını kapsayan bir uygulamaydı. Şehir dışından gelen kamu kurum personeli ve askerler karantinaya tabi tutuldu. Ülke genelinde olduğu gibi geçen yılın mart ayından beri yurtları devreye soktuk. İzolasyon çalışmalarını başlattık ve izne giden bir personel dahi olsa geri döndüğünde kurumu personel ve arkadaşları ile temasını engellemeye çalıştık. Şırnak, askeri birliklerin çok olduğu bir yer" dedi.
'FİLYASYON EKİPLERİMİZ SÜREKLİ SAHADA'
Vali Pehlivan, 100'e yakın filyasyon ekibinin sürekli sahada olduğunu aktararak, "Bu süreçte çok aktif görev yaptılar. Ekiplerin çoğunda doktor bulundurduk. Saha denetimlerinde ben, sağlık müdürümüz, kolluk birimlerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız dükkan dükkan, pazar pazar, çarşı çarşı, ev ev ziyaretler yapmak suretiyle denetimleri çok sıkı tutmaya çalıştık. Hafta sonu kısıtlamalarında ekiplerimiz sürekli sahada oldu. Geçen hafta sonu 1000'e yakın denetim elemanı görev aldı. 170'in üzerinde denetim ekibimiz sahadaydı. Vefa Sosyal Destek gruplarımızda 3 binin üzerinde hem kamu görevlisi hem de kamu yararına çalışan dernekler yer aldı. Vatandaşlarımızla bire bir ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde ilgilendiler" diye konuştu.
'EN AZ VAKA OLAN İL OLMAK DAHA BÜYÜK SORUMLULUK'
Türkiye'de en az vaka olan il olmanın daha büyük sorumluluk yüklediğini vurgulayan Vali Pehlivan, şunları kaydetti:
"Hastane imkanlarımızı zorlayan bir durumla karşı karşıya kalmadık. Son dönemde bu kısıtlamaların elbette çok faydası oldu. En son Sağlık Bakanı'mız tarafından açıklanan rakamlara göre 100 binde 7,82 gibi bir ortalama ile Türkiye'de en az vaka olan il olduk. Açıklamanın ardından arkadaşlarımızla toplandık ve dedik ki 'Bundan sonra sorumluluk çok daha fazla çünkü rakamlar epeyce baskılandı, düşürüldü'. Kesinlikle tekrar yükselmemesi için daha fazla gayret sarf etmemiz gerektiğini belirttik. Daha fazla denetim yapmaya, vatandaşlarımızı bu konuda daha çok bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye ve yönlendirmeye, maske, mesafe ve hijyen konularında sürekli hatırlatmalarda bulunmamız gerektiğine inanıyoruz. Dün sahadaydık, bugün de sahadayız. Bundan sonra lütfen daha fazla bir hassasiyetle bu süreci yönetelim diyoruz. Hafta başı köy ve beldelerimizde okullarımızı da açtık. 438 okulumuzda 43 bine yakın öğrencimiz dersbaşı yaptı. Tamamını başlatabilmemiz için bu hassasiyeti sürdürmemiz gerekiyor. Denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu rakamı daha da düşüreceğiz."DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-02-17 17:58:13

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