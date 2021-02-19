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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnaklılar 3 ayda 65 bin 203 kitap okudu

İHA

Şırnaklılar 3 ayda 65 bin 203 kitap okudu

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Kitap seni çağırıyor' kampanyasına katılan öğrenci, veli ve kamu personelleri 3 ayda 65 bin 203 kitap okudu.
Şırnak Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde öğrenciler, veliler ve kamu personeline yönelik kitap sevgisi aşılamak için, 3 ay önce 'Kitap seni çağırıyor' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında öğrenciler ve velilerin yanı sıra kent genelindeki okulların müdürleri, öğretmenler ve kamu kurumlarında görevli idareci ve personeller, günün belirli saatlerinde kitap okumaya başladı. 3 ayda öğrenciler 51 bin 872, veliler 7 bin 851, kamu personeli ise 5 bin 480 kitap okudu.
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, kent genelindeki öğrencilere yönelik kitap okuma kampanyası başlattıklarını, kampanya ile öğrencilerin yanı sıra ailelerine ve kamu personeline de kitap okuma sevgisi aşılamak, onların da bilgi düzeyini artırmak istediklerini söyledi. Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerle öğrencilerin okullarından uzak kaldığını dile getiren Şener, uzaktan eğitim sürerken aynı zamanda kitap okuma alışkanlığını da artırmayı hedeflediklerini aktardı. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, "Şırnak Valiliğimizce, eğitime destek amaçlı birçok projemiz başladı. Bunlardan bir tanesi 'Duy beni, Duy, Uygula ve Yaşat' Projesi kapsamında pandemi süreçleri içerisinde kitap okuma etkinliklerimiz, kitap seni çağırıyor projelerimiz var. Pandemi süreci ve uzaktan eğitimin süresinin arttığı için çocuklarımızda uzaktan eğitim ile meşgul iken, boş zamanlarında veya okumayı öğrenme veya daha fazla kendini geliştirme adına kitap okuma saatlerini başlattık. Kitap okuma saatleri içerisinde şöyle düşündük. Kamu kurumlarda çalışanların belli bir saatte kitap okumalarını belirledik. Ailelerimizin ve velilerimizin kitap okumalarını bekliyoruz. Öğrencilerimizde kitap okuyorlar. Öğretmenlerimizle okullarımızla etkinliklerimiz hızla artı. Son süreç içerisinde veliler kitap alışverişini gerçekleştiriyorlar. Bakanlığımızın onayladığı kitapları çocuklarımızın okuması gerçekten önemlidir. Kendilerinin kişisel gelişimini ve kendilerini ifade etmeleri için çok daha fazla başarılı oluyorlar. Bir aylık süreç içerisinde tüm okunan kitap sayımız 65 bin 203 kitap okundu. Okunan kitap içerisinde 5 bin 480 tanesini verilerimiz ve personellerimiz, 7 bin 851 tanesini öğrenci velileri ve aileleri okudular. Ama öğrencilerimiz 51 bin 872 kitap okudular. Beklentimiz şu, okuduğu kitabı canlandırabilme, kendini ifade edebilme, kendini anlata bilme ve kendi kelime hazinesini geliştirme adına güzel çalışmalar çıkıyor. Amacımız Şırnak’taki gençlerimizi, ailelerimizi daha iyi bir hayata taşıyabilmek. Şırnak geneli 150 bin öğrencimiz var. 150 bin öğrencimizden çok çocuklu ailelerimizde var. 7 bin 851 valimiz son bir ay içinde kitap okudu" dedi.

"Kampanyayı olumlu bulduk"
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde personel Recep Ergin, her gün 14.3015.15 saatleri arasında kitap okuduklarını belirterek, kampanyayı çok olumlu bulduklarını söyledi. Ergin, "Kitap okuma alışkanlığını çok kıymetli buluyoruz. Okumanın insanın gelişimine değer kattığına inanıyorum. Bu sayede kurumdan hizmet alan insanlara da örnek olmuş oluyoruz. Kampanya kamu kurumlarında çalışan ebeveynlerin çocuklarına rol model olmasına da katkı sağlayacak. Kitap okuma etkinliğini, kamu hizmetini aksatmayacak şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.
Atatürk Mahallesinde yaşayan 4 çocuk babası Ümit Kalay ise eğitim öğretim çağındaki 3 çocuğuyla kampanya kapsamında kitap okuduğunu, bunun büyük faydasını gördüğünü ifade etti. Kalay, "Dört çocuk babasıyım. Üç çocuğum okula gidiyor. Bilindiği üzere bir yıla yakındır pandemi süreci yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle çok sıkıntılar çekiyoruz. Çocuklarımız okula yüz yüze eğitme gidemiyorlar. Evde kendi imkanlarımızla telefonlarımızdan veya tabletten derslerine girmeye çalışıyorlar. Bu bir yıldır çocuklarımıza düzenli bir program hazırladık. Dersleri haricinde her gün belli bir saatte kitap okuyorlar. Kitap okuma saati ayarladık. Bu Milli Eğitim Müdürlüğün kampanyası dahilinde her gün yarım saat veya bir saat kitap okuyorlar. Bu pandemi sürecinin başlamasıyla kişi başı 50 tane kitap okudular. Kitap okumanın faydalarını çocuklarım çok gördüler. Özellikle okuma alışkanlığı olarak, okumaları daha düzgün oldu. Türkçe derslerine çok katkısı oldu. O yüzden kitap bütün çocukların okumasını tavsiye ediyoruz. Böyle kitap okuma alışkanlığı çok güzel" şeklinde konuştu.
Atatürk Ortaokulunda 5. sınıf öğrencisi olan Abdullah Emir Kalay, her gün kardeşleriyle kitap okuduğunu, bunun derslerinde büyük kolaylık sağladığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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